Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

TSK’nın ve Rus askerî polislerinin (MP) bu hafta içinde hava şartlarını da göz önünde bulundurarak M4 kara yolunda üçüncü ortak kara devriyesini gerçekleştireceği bildirildi. Türk ve Rus zırhlı araçlarının katılacağı devriyenin ilk iki devriyeye göre daha uzun bir alanda yapılacağı belirtiliyor.

RUSYA İLE KESİNTİSİZ TEMAS

Rusya ile gerek telefon gerekse tele-konferans yoluyla sürekli temas hâlinde olunduğuna dikkat çeken askerî kaynaklar, sahadaki son duruma ilişkin gerekli koordinasyonun sağlandığını ve atılacak adımların titizlikle planlandığını belirtiliyor.

Öte yandan, devriye faaliyeti kapsamında yeni tip koronavirüs pandemisine karşı tedbirler de alındı. Sahaya çıkacak personelin fiziki temastan kaçınıp, mecburi hâllerde koruyucu elbise, eldiven ve maske kullanacağı öğrenildi. Açıklamada “Hudutlardaki kapılardan geçiş yapan askerî personelin önce ateşleri ölçülerek uygunluğu kontrol edilirken, daha sonra dışarıdan gelen zırhlı araçlar dezenfekte ediliyor” denildi.