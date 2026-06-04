Yerebatan Sarnıcı'nın, İBB'den Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. İstinaf, sarnıcın Vakıflar'a devrinde yürütmeyi durdurdu.

Dün İstanbul'daki simge tarihi yapılardan Yerebatan Sarnıcı'nın yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçti.

İBB'YE AİT EŞYALAR TAŞINMIŞTI

Heyetler arasındaki evrak işleri ve tarihi yapıdaki incelemelerin ardından sarnıç, İBB yetkililerinden alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. İBB görevlileri, sarnıçta belediyeye ait tabloları, bilet makinelerini ve bazı eşyaları alarak kamyonete yükledi.

İBBden Vakıflara devredilmişti! Yerebatan Sarnıcı ile ilgili yeni gelişme

DURDURMA KARARI

Gelişmelerin ardından İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi, Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devriyle ilgili kararın yürütmesini durdurdu.

İBBden Vakıflara devredilmişti! Yerebatan Sarnıcı ile ilgili yeni gelişme

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