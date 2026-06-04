Türkiye Gazetesi
İBB'den Vakıflar'a devredilmişti! Yerebatan Sarnıcı ile ilgili yeni gelişme
Yerebatan Sarnıcı'nın, İBB'den Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. İstinaf, sarnıcın Vakıflar'a devrinde yürütmeyi durdurdu.
Özetle DinleİBB'den Vakıflar'a devredilmişti! Yerebatan Sarnıc...
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Kültür - Sanat az önce
Yerebatan Sarnıcı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Vakıflar Genel Müdürlüğüne devri, sonrasında mahkeme tarafından yürütmesi durduruldu.
- Yerebatan Sarnıcı'nın yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçti.
- Heyetler arasındaki evrak işleri ve tarihi yapıdaki incelemelerin ardından sarnıç, İBB yetkililerinden alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
- İBB görevlileri, sarnıçta belediyeye ait tabloları, bilet makinelerini ve bazı eşyaları alarak kamyonete yükledi.
- İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi, Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devriyle ilgili kararın yürütmesini durdurdu.
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Dün İstanbul'daki simge tarihi yapılardan Yerebatan Sarnıcı'nın yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçti.
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İBB'YE AİT EŞYALAR TAŞINMIŞTI
Heyetler arasındaki evrak işleri ve tarihi yapıdaki incelemelerin ardından sarnıç, İBB yetkililerinden alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. İBB görevlileri, sarnıçta belediyeye ait tabloları, bilet makinelerini ve bazı eşyaları alarak kamyonete yükledi.
DURDURMA KARARI
Gelişmelerin ardından İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi, Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devriyle ilgili kararın yürütmesini durdurdu.
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