Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde görev yapan eski milli futbolcu Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Fenerbahçe, altyapıda önemli bir değişikliğe gitti. Camianın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığı resmen duyuruldu.

Tuncay Şanlı, 2015 yılında profesyonel futbol kariyerine nokta koymuş, 2016'da teknik direktörlük yapmaya başlamıştı.

"EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Akademimiz bünyesinde 'Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü' olarak görev yapan kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Verdiği tüm emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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