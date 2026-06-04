SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe duyurdu: Kulüp efsanesi Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde görev yapan eski milli futbolcu Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Fenerbahçe'de Futbol Akademisi'nde görev yapan Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı.
- Fenerbahçe, altyapısında önemli bir değişikliğe gitti. Camianın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Tuncay Şanlı'nın görevi sona erdi.
- Tuncay Şanlı, Futbol Akademisi'nde 'Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü' olarak görev yapıyordu.
- Sarı-lacivertli kulüp, eski oyunsuauna verdiği emekler için teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.
Fenerbahçe, altyapıda önemli bir değişikliğe gitti. Camianın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığı resmen duyuruldu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SPOR
Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe sürprizi: İlk transferi Süper Lig'den istiyor
"EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Akademimiz bünyesinde 'Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü' olarak görev yapan kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Verdiği tüm emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Fenerbahçe seçiminde gündemi sarsacak iddia! "Aziz Yıldırım ve Hakan Safi gülüp geçti"
Bizi Takip Edin
YORUMLAR