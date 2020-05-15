Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump buna örnek olarak da “dünyadaki en iyi savaş uçağı” olarak nitelendirdiği F-35’lerin Türkiye’de ve dünyanın diğer bölgelerinde üretilmesini gösterdi.

Başkan Trump, “F-35’lerin ana gövdesi Türkiye’de üretiliyor ve Türkiye’den gönderiliyor. Şimdi Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, ama ya olmasa ne olacak? ‘Size F-35 parçalarını vermiyoruz’ deseler ne yapacağız?” vurgusu yaptı.

ABD yönetimi, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasının ardından, geçen yıl temmuz ayında Türkiye’nin F-35 programından çıkarılacağını açıklamıştı. Buna rağmen Trump’ın Türkiye’nin hâlâ F-35 parçalarını temin ettiğini söylemesi kafa karışıklığına yol açtı.

2002’den beri F-35 programının resmî ortağı olan Türkiye’nin, ortaklık anlaşmasında 100 adet F-35 A tipi uçak satın alacağı kaydedilmişti. Türkiye’nin programdan resmî olarak çıkarılma süreci ise henüz tamamlanmadı.