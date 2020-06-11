Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi üzerine bütün ülkeyi sarsan gösterilerin ardından polis teşkilatlarında yeni düzenlemeler yapılıyor. New York eyalet meclisi, Bölüm 50-a olarak bilinen bir yasayı feshetti. Buna göre, eyalette polis memurlarına yönelik şikâyetler, disiplin süreçlerine ilişkin nihai düzenlemeler ve belgeler yıllar sonra ilk defa kamuya açılacak. New York eyaleti yeni bir adım daha atarak, polisin gözaltı esnasında zanlının boynuna baskı uygulama yöntemini yasaklayacağını duyurdu. Floyd'un defnedildiği Houston'da da Belediye Başkanı Sylvester Turner polisin boyuna baskı uygulama metodunu yasaklama sözü verdi. Minneapolis yönetimi de önce boyuna baskı uygulama usulünü yasaklamış daha sonra ise polis departmanını tasfiye etme kararı almıştı. Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, polis departmanına ayrılan bütçeden 150 milyon dolar keseceğini duyururken Seattle Emniyet Müdürlüğü ise 30 gün boyunca polisin biber gazı kullanımını askıya alacağını açıklamıştı.



KİMLİKLERİ AÇIKLANACAK

Öte yandan başkent Washington DC'nin kent konseyi de polis teşkilatıyla ilgili reformlar getiren bir düzenlemeyi onayladı. "Polis reformu" ile hakkında görevini kötüye kullandığına dair suçlama olan kişilerin işe alımı yasaklanırken görevi esnasında halka karşı şiddet kullandığı tespit edilen kişilerin de kimliklerinin açıklanması mecbur kılınıyor. Düzenleme gereği Washington DC Metropol Polisi, barışçıl göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanamayacak. ABD'de Demokrat Parti üyeleri ise Kongre'ye polislerin müdahale usullerini sınırlayan ve görevi kötüye kullanan polise karşı soruşturma başlatmayı kolaylaştıracak bir kanun tasarısı sunmuştu.



Hava kuvvetlerine siyahi komutan

∂ ABD Başkanı Donald Trump’ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak aday gösterdiği Orgeneral Charles Q. Brown Jr, Senato'dan tam destek aldı. 98 senatörün onay verdiği atamaya karşı çıkan olmadı. Böylece ülke tarihinde ilk kez bir siyahi general kuvvet komutanı olarak görev yapacak. Atamanın George Floyd'un polis şiddeti sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından başlayan yaygın protestolar sürerken gerçekleşmesi dikkati çekti. Orgeneral Brown, bu atama öncesinde ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Hava Unsurları Komutanı olarak görev yapıyordu. Trump, Twitter mesajında “ABD’nin ilk Afroamerikan kuvvet komutanı olarak Orgeneral Charles Brown’ı Hava Kuvvetleri Komutanlığına atama kararım Senato tarafından onaylandı. ABD için tarihî bir gün. Büyük bir vatansever ve lider olan Orgeneral Brown ile yakın çalışma konusunda heyecanlıyım” ifadesini kullandı.