Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında Avrupa'da en kötü etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 98 günün ardından sona erdi. Ülke sınırları, komşu Portekiz dışında tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yeniden açıldı. Ülkede 14 Mart'ta ilan edilen OHAL'in sona ermesi ve sınırların açılmasının ardından 100 uçağın ülkeye iniş yapmasının beklendiği ifade edildi. İspanya, Portekiz ve AB dışındaki ülkelerden gelecek olan ziyaretçilerin ülkeye girişine ise 1 Temmuz'dan itibaren izin verecek.



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülke genelinde "yeni normal" sürecine geçildiğini duyururken, hijyen kurallarına kesinlikle uyulması gerektiği konusunda uyarı yaptı. Sosyal mesafe kurallarının halen yürürlükte olduğu ülkede vatandaşlar, kamusal alanda 1.5 metre kuralına uymak zorunda. Ayrıca ülkede, mağazalarda ve toplu taşıma araçlarında maske takılması gerekiyor.



Yılda 80 milyon civarı turistin ziyaret ettiği İspanya'da turizm, ülkenin ekonomisinin 12'sinden fazlasını oluşturuyor. Ülkede şu ana kadar Covid-19 nedeniyle 28 bin 315 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı ise 245 bin 938 olarak açıklandı.