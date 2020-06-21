Trablus'taki Libya Parlamentosu, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Libya'ya askeri müdahale yönündeki açıklamalarını en sert ifadelerle kınadı.
Libya Parlamentosu'dan Sisi'nin açıklamalarına kınama
21.06.2020 - 14:18 | Son Güncelleme: 21.06.2020 - 14:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trablus'taki Libya Parlamentosu, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Libya'ya askeri müdahale yönündeki açıklamalarını en sert ifadelerle kınadı.
Etiketler : Trablus,
712548 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/712548.aspx
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