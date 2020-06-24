Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'da meşru hükûmetin darbeci Hafter karşısında aldığı zaferi hazmedemiyor. Libya ordusunun, Türkiye'nin desteği ile büyük başarı kazanmasının ardından konuşan Macron "Türkiye'nin Libya'da üstlendiği role müsaade etmeyiz" diyerek Türkiye'yi 'tehlikeli bir oyun oynamakla' suçladı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin Libya'ya müdahale etmeye hakkı olduğunu belirten sözleri hakkında da konuşan Macron "Cumhurbaşkanı Sisi'nin sınırlarında askerleri görünce haklı bir şekilde endişelendiğini anlayabilirsiniz" diyerek müdahaleye yeşil ışık yaktı.

ANKARA: AKIL TUTULMASI

Fransız Cumhurbaşkanına cevabı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy verdi. Aksoy, Macron’un Türkiye, Libya ve Doğu Akdeniz konusunda dile getirdiği hususlar hakkındaki soruya yazılı cevap verdi: Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, ülkemizin ilgili BM kararları çerçevesinde ve talebi doğrultusunda Libya’nın meşru hükûmetine verdiği desteği 'tehlikeli bir oyun' olarak tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir. Sayın Macron hafızasını yoklar ve sağduyusunu harekete geçirirse bugün Libya’da yaşanan sıkıntıların kendisinin de desteklediği darbeci Hafter’in saldırılarından kaynaklandığını, Moskova’da ve Berlin’de ateşkes anlaşmasını imzalamayı reddedenin yine savaş ağası Hafter olduğunu hatırlayacaktır. Libya’da esas tehlikeli oyunu Fransa oynuyor.

DARBECİLERİ DESTEKLEDİLER

Macron'un asılsız ithamlarla bu gerçeği örtbas etmeye çalıştığını vurgulayan Aksoy "Fransa asıl ilkeli tavrı, darbeci ve korsan Hafter’e bağlı milisler ve paralı askerlerin Terhuna’daki toplu mezarlar başta olmak üzere masum sivillere yönelik işledikleri vahim savaş suçu vakalarının araştırılması konusunda sergilemelidir" ifadesini kullandı. Aksoy, Fransa’nın Libya’ya müdahale tehdidinde bulunan darbeci Hafter destekçisi Mısır’a karşı sessizliğinin de gözden kaçmadığına dikkati çekti.