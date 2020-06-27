Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin Telabyad kentinin doğusunda gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. İtfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü yangının alevleri Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden de izlendi.