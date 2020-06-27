Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin Telabyad kentinin doğusunda gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. İtfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü yangının alevleri Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden de izlendi.
Suriye'nin sınır ilçesini alevler aydınlattı
27.06.2020 - 23:45 | Son Güncelleme: 27.06.2020 - 23:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Telabyad kentinde yangın çıktı. Otluk ve çalılık alanda çıkan yangında yükselen alevler Türkiye tarafından da izlendi.
Etiketler : suriye,telabyad,
714065 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/714065.aspx
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