Yemen’in başkenti Sana’yı çekirge sürüsü istila etti. Başkentte gökyüzünü kaplayan çekirge sürüleri, tarım arazilerine zarar verdi. Sana Çekirge Kontrol Merkezi Müdürü Adel Al-Shaibani, yaptığı açıklamada çekirge sürülerinin tarımsal ürünler için büyük tehdit oluşturduğu konusunda uyarırken, "Çekirge sürüleri ile mücadelede önlemlerimizi arttırmalıyız" dedi.
Yemen'de çekirge istilası
05.07.2020 - 19:00 | Son Güncelleme: 05.07.2020 - 19:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yemen'nin başkenti Sana çekirge sürüsünün istilasına uğradı.
Kaynak: İHA
Etiketler : yemen,çekirge,istila,
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