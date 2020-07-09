Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Hafter’in en önemli destekçilerinden olan Mısır’da yayınlanan Kahire Bildirgesi’nin ardından bu sefer Rusya devreye girdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da çatışmaların durdurulması gerektiğini belirterek “Türk meslektaşlarımızla ateşkesin ilan edilmesini sağlayacak yaklaşımların uyumlaştırılmasıyla ilgili çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Hafter'in ateşkes belgesini imzalamaya hazır olduğunu bildiren Lavrov, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı ise çatışmaları durdurmak istememekle suçladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da “Libya meşru hükûmetinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Valery Gerasimov ile telefonda görüştü. İki komutanın Suriye ve Libya ile ilgili güncel güvenlik konuları ele aldığı bildirildi. Bu arada Libya hükûmeti, silahlı grupların "Millî Muhafızlar" adıyla meşruiyet çatısı altına alınmasını planlıyor. Millî Muhafızların, Hafter güçleri gibi darbeci gruplarla mücadelenin yanı sıra petrol tesislerinin korunmasında görev alması düşünülüyor.



Hafter’in işkence zindanları

Libya'nın Terhune şehrinde darbeci Halife Hafter milisleri tarafından kullanılan, muhaliflerin hapsedildiği, bir insanın sadece oturabileceği yükseklikte ve demir kapılarla tahkim edilmiş işkence zindanları ortaya çıktı.