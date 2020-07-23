Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Libya ile Kasım 2019’da imzaladığı Deniz Yetki Alanları Sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırasıyla “gaz çetesinin” oyununu bozan Türkiye’nin NAVTEX ilan ederek Doğu Akdeniz’deki kendi egemenlik alanında sismik araştırma ve sondaj çalışmalarını duyurması Yunanistan’ı panikletti. Atina, bölgede ‘yapay bir panik’ havası oluşturarak algı operasyonu yapmaya çalışıyor.

Türkiye’nin ikili anlaşmalardan doğan hakları ve BM’ye bildirilen kıta sahanlığı sınırları içinde Oruç Reis sismik araştırma gemisini Meis adası açıklarına göndereceğini tüm dünyaya koordinatları ile birlikte duyurdu. Bu gelişme üzerine harekete geçen Yunanistan, dünya kamuoyunu manipüle ederek, Türkiye’nin egemenlik alanlarındaki faaliyetlerini kendilerine saldırı yapılmışçasına bir hava oluşturmaya çalıştı. Atina’nın bu yolla başta AB ve ABD olmak üzere uluslararası camianın dikkati çekmeye çalıştığı değerlendiriliyor.

DIŞİŞLERİ: KENDİ KITA SAHANLIĞIMIZ

Yunanistan’ın, Oruç Reis’in faaliyet göstereceği alanlara ilişkin yaptığı asılsız açıklamalara ise dün Ankara’dan cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy “Oruç Reis gemimizin araştırma yapacağı deniz alanı, ülkemizin BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları ve 2012 yılında hükûmetimizce TPAO’ya verilen ruhsat sahaları içindedir. Söz konusu sahanın bir bölümünde Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz esasen geçmiş yıllarda faaliyette bulunmuştu. Hâl böyle olmasına rağmen Yunanistan bu araştırma faaliyetimize itiraz ederek, araştırma sahasının kendi kıta sahanlığında olduğunu iddia etmiştir. Yunanistan bu iddiasını başta Meis olmak üzere, kendi ana karasından uzaktaki adalarının varlığına dayandırmaktadır. Yunanistan’ın bu maksimalist kıta sahanlığı iddiası uluslararası hukuka, içtihata ve mahkeme kararlarına aykırıdır” dedi.

ÇIKARLARIMIZI KORUYACAĞIZ

Yüz ölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu’ya 2, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan Meis adasının 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı oluşturmasının rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez olmadığına dikkat çeken Aksoy “Bu nedenle Yunanistan’ın bu iddialarını reddediyoruz. Türkiye, bugüne kadar çeşitli vesilelerle her düzeyde dile getirdiği üzere Yunanistan’a diyalog çağrılarını yinelemekle birlikte, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve çıkarlarını müdafaa etmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

FIRKATEYN VE İHA'LAR KORUYACAK

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, belirlenen bölgelerde araştırma yapmak için yola çıkmaya hazırlanıyor. Ağustos ayının ilk haftasına kadar hidrokarbon kaynakları arayacak olan Oruç Reis’e fırkateynler, savaş uçakları ve İHA’lar da eşlik edecek. Kuzey Afrika’da Osmanlı hâkimiyetinin kurulmasında önemli katkısı olan Oruç Reis’in adını taşıyan geminin bulguları doğrultusunda bölgeye sondaj platformu gönderilecek. Türkiye’nin NAVTEX ilan ettiği ve koordinatları paylaştığı bölgeye ise bu süre içinde herhangi bir gemi, denizaltı ve uçak giremeyecek.