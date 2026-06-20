Diyarbakır’daki hipodromda at sahipleri ve bakıcıları arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybetti. Ölü sayısının 2'ye yükseldiği olayda yaralanan 5 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca dün, Çınar ilçesinin Beşpınar Mahallesi'nde bulunan hipodromda at sahipleri ve bakıcıları arasında çıkan 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi devam ediyor.

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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan Bayram Çizik (33) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ahmet Çizik (20) de hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesindeki hipodromda da at sahipleri ve bakıcıları arasında başlayan tartışmanın, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi yaralanmıştı.

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