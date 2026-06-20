Anadolu Ajansı
At sahipleri ve seyisler birbirine girmişti! Hipordomdaki kavgada ölü sayısı arttı
Diyarbakır’daki hipodromda at sahipleri ve bakıcıları arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybetti. Ölü sayısının 2'ye yükseldiği olayda yaralanan 5 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Özetle DinleAt sahipleri ve seyisler birbirine girmişti! Hipor...
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3. Sayfa 3 dk önce
Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki hipodromda at sahipleri ve bakıcıları arasında çıkan bıçaklı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
- Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Beşpınar Mahallesi'ndeki hipodromda at sahipleri ve bakıcıları arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
- Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Bayram Çizik (33) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ahmet Çizik (20) de hayatını kaybetti.
- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Elazığ'ın Yurtbaşı beldesindeki hipodromda da at sahipleri ve bakıcıları arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca dün, Çınar ilçesinin Beşpınar Mahallesi'nde bulunan hipodromda at sahipleri ve bakıcıları arasında çıkan 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi devam ediyor.
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Elazığ'ın Yurtbaşı beldesindeki hipodromda da at sahipleri ve bakıcıları arasında başlayan tartışmanın, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi yaralanmıştı.
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