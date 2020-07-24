Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macron “Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz” dedi. Macron, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada “Avrupa Birliği’nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki provokasyonlarına cevap vermemesinin ciddi bir hata olacağını” söyledi. “Yunanistan ve Kıbrıs'ın kıta sahanlığı ihlalleri sebebiyle” Ankara’ya daha fazla müeyyide uygulanması çağrısında bulunan Fransız lider “Akdeniz’in iki ülke için de hayati olan bu bölümünde enerji ve güvenlik meseleleri büyük önem taşıyor. Bir güç mücadelesi yaşanıyor ve AB’nin çok sessiz kaldığı bir dönemde özellikle Türkiye ve Rusya öne çıkmaya çalışıyor” dedi.