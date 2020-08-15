Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde bomba yüklü motosiklet infilak etti. Patlamanın Cerablus ilçesinde gerçekleştiği öğrenildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 sivilin hayatını kaybettiği 4 sivilin yaralandığı belirtildi.
Yaralıların hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
Cerablus’ta bomba yüklü motosiklet patladı: 1 ölü
15.08.2020 - 10:53 | Son Güncelleme: 15.08.2020 - 10:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu en az 1 sivil hayatını kaybetti.
Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde bomba yüklü motosiklet infilak etti. Patlamanın Cerablus ilçesinde gerçekleştiği öğrenildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 sivilin hayatını kaybettiği 4 sivilin yaralandığı belirtildi.
Etiketler : cerablus,bomba,patlama,
725056 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/725056.aspx
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