Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde bomba yüklü motosiklet infilak etti. Patlamanın Cerablus ilçesinde gerçekleştiği öğrenildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 sivilin hayatını kaybettiği 4 sivilin yaralandığı belirtildi.
Yaralıların hastaneye sevk edildiği öğrenildi.