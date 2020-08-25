Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore'nin eski devlet başkanlarından Kim Dae-jung’un danışmanlığını yapan Chang Song-min, bu yıl önemli etkinliklere katılmayan Kim'in sağlık durumunun kötü olduğunu ileri sürdü. Kız kardeşi Kim Yo-jong'un, ülkeyi yönetmeye yardımcı olmaya hazır olduğunu söyleyen Chang "Tam bir ardıl yapı oluşturulmadı, bu sebeple boşluk uzun süre sürdürülemeyeceği için Kim Yo-jong öne çıkarılıyor" dedi. Chang'ın konuya ilişkin iddiaları, Güney Koreli istihbarat yetkililerinin, Kim'in 33 yaşındaki kardeşinin, halefi olarak tayin edilmemiş olmasına rağmen artık "de facto ikinci lider" olarak görev yaptığına ilişkin açıklamasının akabinde geldi. Kuzey Kore lideri Kim hakkında nisanda "sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü" yönünde söylentiler çıkmıştı. Kim'in, 15 Nisan'da ülkenin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması spekülasyonlara sebep olmuştu. İddiaların ardından Kim Jong-un'un, mayıs başında, ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları ortaya çıkmıştı.