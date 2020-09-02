Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, Khairy Hanoun'un (64) boynuna bastırarak şiddet uyguladı. Vücudunda aldığı darbeler ile yaralanmasına rağmen gözaltına alınan Hanoun, bir saat İsrail karakolunda tutulduktan sonra hastaneye kaldırıldı.