Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, Khairy Hanoun'un (64) boynuna bastırarak şiddet uyguladı. Vücudunda aldığı darbeler ile yaralanmasına rağmen gözaltına alınan Hanoun, bir saat İsrail karakolunda tutulduktan sonra hastaneye kaldırıldı.