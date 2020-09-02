Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, Khairy Hanoun'un (64) boynuna bastırarak şiddet uyguladı. Vücudunda aldığı darbeler ile yaralanmasına rağmen gözaltına alınan Hanoun, bir saat İsrail karakolunda tutulduktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Yaşlı Filistinliye İsrail şiddeti
02.09.2020 - 05:26 | Son Güncelleme: 02.09.2020 - 05:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yüzlerce Filistinli, işgal altındaki Batı Şeria'nin Tulkarm şehrinde yerleşim politikasına karşı gösteri düzenledi.
Etiketler : israil,filistin,haberler,
728882 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/728882.aspx
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