Suudi Arabistan'da mahkeme Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili verdiği nihai kararında 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye de 7-10 yıl arasında hapis cezası verdi.
Cemal Kaşıkçı cinayetinde karar verildi
07.09.2020 - 16:27 | Son Güncelleme: 07.09.2020 - 16:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan'da mahkeme Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili verdiği nihai kararında 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye de 7-10 yıl arasında hapis cezası verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cemal Kaşıkçı,Suudi Arabistan,
730200 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/730200.aspx
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