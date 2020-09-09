Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin himayesindeki terör örgütü YPG/PYD, PKK'dan bağımsız hareket etmeye başladı. YPG'nin, petrol gelirlerini Kandil'e göndermek istememesi üzerine örgütün Suriye sorumlusu Halef el-Muhammed, Kandil'e çekildi ve yerine yeniden "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin’i görevlendirdi. ABD’li petrol şirketiyle anlaşma imzalayan YPG/PYD’nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile PKK elebaşlarından Murat Karayılan arasında geçtiğimiz günlerde gerilim yaşanmıştı. Para kazanan YPG/PYD’nin, ABD güdümüne gireceğini ve PKK’dan koparak bağımsızlığını ilan edeceğini düşünen terörist elebaşı Karayılan, petrol parasının Kandil'e gönderilmesini istemişti. Ancak Ferhat Abdi Şahin, Murat Karayılan’ın bu isteğini reddetmişti.