Güvenlik kaynakları: "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait SİHA'ların da aktif görev aldığı harekatta, hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400'den fazla hedef ateş altına alındı"
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan atışlar sonucunda 400'den fazla hedef ateş altına alındı
28.09.2020 - 14:05 | Son Güncelleme: 28.09.2020 - 14:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güvenlik kaynakları: "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait SİHA'ların da aktif görev aldığı harekatta, hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400'den fazla hedef ateş altına alındı"
Etiketler : Güvenlik kaynakları,
735080 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/735080.aspx
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