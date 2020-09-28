Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynakları: "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait SİHA'ların da aktif görev aldığı harekatta, hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400'den fazla hedef ateş altına alındı"