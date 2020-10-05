Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taslağının ağırlık merkezini gözetleyici uydular, siber güvenlik altyapıları, savaş uçaklarının modernizasyonu, elektromanyetik savaş yatırımları ve askerî birim personelinin artırılması oluşturuyor. ABD ile mevcut askerî ittifak şemsiyesi altında Japonya, komşuları Çin, Rusya ve Kuzey Kore’nin agresif davranışları dahil bölgesel tehditlere karşı savunma kapasitesini güncellemeyi amaçlıyor. Siyaset bilimci Prof. Stephen Nagy, bütçe artış talebini “dengeli” olarak niteledi. Nagy “Çin’in bölgesel askerî yayılmacılığı, Japonya’yı tahrik ediyor” dedi.