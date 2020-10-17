Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

İşgal ettiği Karabağ'dan çekilmeyen Ermenistan her fırsatta Türkiye'nin Karabağ'da savaştığı yalanı ile hem dünyayı kandırma hem de Rusya ile yaptığı askerî anlaşma gereği Azerbaycan'a karşı yanına çekme derdinde. Karabağ'da büyük hezimet yaşayan Ermenistan, son olarak Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad şehrine roket attı. Ermenistan'ın da altına imza attığı, Türkiye ve Rusya'nın garantör ülke oldukları Nahçıvan'a bu saldırı Türkiye'ye ve Rusya'ya askerî müdahale hakkı veriyor. Nahçıvan'a yapılan saldırı, geçmişte imzalanan garantörlük antlaşması hükmünce Türkiye topraklarına yapılmış sayılıyor.

BAHÇELİ UYARMIŞTI

Türkiye'nin askerî seçeneği ise masada. 1992 yılında asker çekme tehdidi ile Ermenistan'ı Nahçıvan'dan uzaklaştıran Rusya'nın bu saldırılar sonrası takınacağı tavır merak ediliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan’ın Karabağ’da işgal ettiği Gubadlı bölgesinden Ordubad iline roketli saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırı neticesinde sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisine yer verildi. Saldırının MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Azerbaycan’a katılması şart oldu” sözlerinin ardından yapılması ise Türkiye'yi tahrik ve taciz etme anlamına geliyor.

Bu arada Dışişleri Bakanlığı "Ermenistan'ın, Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

ERMENİLER DOKUNAMAZ

Türkiye, İstiklal Savaşı döneminde Sovyetler Birliği ile masaya oturdu, Önce dar da olsa Nahçıvan’ın Sederek bölgesi üzerinden Türkiye-Nahçıvan arasında sınır açıldı. Ardından 16 Mart 1921 tarihli Moskova Anlaşması ile Türkiye ve Sovyetler Birliği, Nahçıvan’ın garantör ülkeleri oldu. Bu anlaşmayı takip eden 13 Ekim Kars Anlaşması ile birlikte Nahçıvan’ın Azerbaycan’ın koruyuculuğunda bir özerk bölge olması teyit edildi. Kars Anlaşması'nı Türkiye ve Sovyetler Birliği ile birlikte Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan da imzaladı. Anlaşma, Nahçıvan'ın toprak bütünlüğünü hükme bağlamakta ve garantör ülkeye askerî müdahale yetkisi de vermekteydi.

TURGUT ÖZAL DEVREYE GİRMİŞTİ

Azerbaycan’ın toprakları olan Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan, Nahçıvan’a ait Kerki bölgesi ve şehrini de 1992 yılından bu yana işgal ediyor. 1988'den itibaren Karabağ’a yönelik saldırıları ile işgalcilik yapan Ermenistan, 3 Mayıs 1992 yılında Sovyetlerin dağılmasından iki yıl sonra Nahçıvan’a da saldırdı. Saldırı Türkiye-Nahçıvan sınır kapısı olan Sederek bölgesine yapıldı. Ermenistan katliam ve yıkımlarını Türkiye ile Nahçıvan’ın bağlantısını koparmayı amaçlayan bir saldırıydı. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın girişimleri sonucu Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanı Boris Yeltsin Ermenistan’ı bölgedeki Rus askerlerini çekmekle tehdit etti. Ermenistan Nahçıvan’da işgal ettiği topraklardan Kerki bölgesi dışında çekildi.