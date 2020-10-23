Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00-09.00'da Ermenistan'a ait 2 İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, 2 İHA'nın da teknik araçlarla yere indirildiği kaydedildi.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00-09.00'da Ermenistan'a ait 2 İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, 2 İHA'nın da teknik araçlarla yere indirildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Azerbaycan,Ermenistan,İHA,operasyon,