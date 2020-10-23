Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ağbend kasabasının Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla, Azerbaycan-İran sınırının işgal edilen kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Karabağ adım adım özgürlüğe gidiyor.
Cephede son durum! Karabağ adım adım özgürlüğe gidiyor
23.10.2020 - 11:37 | Son Güncelleme: 23.10.2020 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan ordusu önceki gün 20 köy ve 1 kasabayı daha Ermenistan’ın işgalinden kurtardı.
Etiketler : Azerbaycan ordusu,
741092 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/741092.aspx
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