Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ağbend kasabasının Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla, Azerbaycan-İran sınırının işgal edilen kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Karabağ adım adım özgürlüğe gidiyor.