Dürziler İsrail dışında kimsenin elini sıkmıyor! ABD'nin barış reçetesini de yırttılar

Dürziler İsrail dışında kimsenin elini sıkmıyor! ABD'nin barış reçetesini de yırttılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack arasında Ürdün'de Süveyda için varılan mutabakat bölgedeki İsrail destekli Dürziler tarafından reddedildi. Hikmet El-Hecri liderliğinde kurulan Dürzi silahlı gruba bağlı "Yüksek Hukuk Komitesi" 3 ülke ortaklığında çizilen yol haritasını reddetti.

Suriye’nin Süveyda ilindeki Hikmet El-Hecri liderliğinde kurulan Dürzi silahlı gruba bağlı "Yüksek Hukuk Komitesi", Suriye, ABD ve Ürdün arasında Süveyda için oluşturulan ortak yol haritasına itiraz etti.

"Yüksek Hukuk Komitesi", sosyal medya platformu facebook hesabından Suriye, Ürdün ve ABD'nin Süveyda'nın geleceği için belirlediği ortak yol haritasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, söz konusu yol haritasına karşı çıktıkları belirtilerek, "Süveyda’nın geleceğini yalnızca kendi halkı belirler, bu gelecek ne Şam’da hazırlanan bildirilerle ne de dış güçlerle yapılan mutabakatlarla şekillendirilebilir." ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi ve tüm uluslararası aktörlere çağrı yapılan açıklamada, "Süveyda halkına zorla dayatılan hiçbir düzenlemeyi tanımayın. Suriye hükümetinin etkisinden uzak, bağımsız bir soruşturma ve uluslararası hesap verme mekanizmalarının sağlanmasını garanti altına alın. Uluslararası sözleşmelere ve cezasızlıkla mücadele ilkesine uygun olarak Süveyda halkının kendi kaderini tayin hakkını destekleyin." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, Temmuz'da yaşanan şiddet olaylarının tüm unsurlarıyla insanlığa karşı işlenmiş suçlar olduğu savunularak, "Faillerin yargılanması ve Süveyda halkının kendi kaderini tayin hakkının garanti altına alınması, ancak uluslararası ve şeffaf bir süreçle mümkün olabilir." yorumu yapıldı.

SURİYE-ABD-ÜRDÜN MUTABAKATI

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, dün başkent Şam'da Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda'da ortak yol haritası belirlediklerini duyurmuştu.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başlamış ve müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürülmüştü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durdurulmuş ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozmuştu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurmuştu.

Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başlamıştı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe gelmişti.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağlamıştı.

Süveyda'da, 23 Ağustos'ta Dürzi toplumunun ruhani lideri Hecri öncülüğünde 35 yerel silahlı grubun imzasıyla kurulan "Ulusal Muhafızlar", Arap Dağı bölgesindeki Dürzi toplumunu temsil edecek resmi askeri çatı yapı olarak ilan edilmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktadır.
