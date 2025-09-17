Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Şara'dan İsrail'le anlaşma için kritik mesaj! 'ABD Şam'a baskı yapıyor' iddialarına cevap

Şara'dan İsrail'le anlaşma için kritik mesaj! 'ABD Şam'a baskı yapıyor' iddialarına cevap

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Şara&#039;dan İsrail&#039;le anlaşma için kritik mesaj! &#039;ABD Şam&#039;a baskı yapıyor&#039; iddialarına cevap
Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ile güvenlik anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada görüşmelerin önümüzdeki günlerde sonuç verebileceğinin altını çizdi. Şara, "Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ile bir anlaşmaya varması için Şam’a baskı yapmıyor" dedi.

DIŞ HABERLER - İsrail ile Suriye arasında devam eden güvenlik müzakerelerine dair kritik açıklama Şam yönetiminden geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ile güvenlik anlaşmasına ilişkin "İsrail ile güvenlik görüşmeleri önümüzdeki günlerde sonuç verebilir. Eğer güvenlik anlaşması başarılı olursa, başka anlaşmalara da ulaşılabilir ancak barış ve normalleşme şu anda gündemde değil" ifadelerini kullandı.

Şara'dan İsrail'le anlaşma için kritik mesaj! 'ABD Şam'a baskı yapıyor iddialarına' cevap - 1. Resim

"ABD ŞAM'A BASKI YAPMIYOR"

Washington'un İsrail ile anlaşması için Suriye'ye baskı uyguladığı iddialarına cevap veren Şara "Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ile bir anlaşmaya varması için Şam’a baskı yapmıyor" dedi. 

"İSRAİL TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜMÜZE SAYGI DUYMALI"

Şara "İsrail ile güvenlik anlaşması gereklidir ve Suriye’nin hava sahasına ile toprak bütünlüğüne saygı göstermelidir" sözleri ile bölgedeki İsrail saldırılarının durdurulması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: HABER MERKEZİ

Kadıköy'deki kaotik gecede Ali Koç'tan olay tepki: Allah belanı versinAli Erdoğan kimdir? Köyceğiz Belediye Başkanı'nın hayatı ve siyasi kariyeri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dürziler İsrail dışında kimsenin elini sıkmıyor! ABD'nin barış reçetesini de yırttılar - DünyaDürziler İsrail dışında kimsenin elini sıkmıyor!İngiliz basını tarih vererek duyurdu! İngiltere Filistin'i tanıyacak - Dünyaİngiltere Filistin'i tanıyacakABD'de saldırı! Pensilvanya'da çok sayıda polis memuru vuruldu - DünyaÇok sayıda polis memuru vurulduSuudi Arabistan ile Pakistan arasında stratejik savunma anlaşması - DünyaSuudi Arabistan ile Pakistan arasında stratejik anlaşmaFiravun hazinesi kayıp: 3 bin yıllık altın bilezik ortadan kayboldu - Dünya3 bin yıllık altın bilezik ortadan kaybolduBulgaristan'da nüfus azaldı, hükümet harekete geçti: Eve dönene 5 bin euro destek - DünyaKomşuda nüfus azaldı, hükümet harekete geçti
Sonraki Haber Yükleniyor...