Şara'dan İsrail'le anlaşma için kritik mesaj! 'ABD Şam'a baskı yapıyor' iddialarına cevap

DIŞ HABERLER - İsrail ile Suriye arasında devam eden güvenlik müzakerelerine dair kritik açıklama Şam yönetiminden geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ile güvenlik anlaşmasına ilişkin "İsrail ile güvenlik görüşmeleri önümüzdeki günlerde sonuç verebilir. Eğer güvenlik anlaşması başarılı olursa, başka anlaşmalara da ulaşılabilir ancak barış ve normalleşme şu anda gündemde değil" ifadelerini kullandı.

"ABD ŞAM'A BASKI YAPMIYOR"

Washington'un İsrail ile anlaşması için Suriye'ye baskı uyguladığı iddialarına cevap veren Şara "Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ile bir anlaşmaya varması için Şam’a baskı yapmıyor" dedi.

"İSRAİL TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜMÜZE SAYGI DUYMALI"

Şara "İsrail ile güvenlik anlaşması gereklidir ve Suriye’nin hava sahasına ile toprak bütünlüğüne saygı göstermelidir" sözleri ile bölgedeki İsrail saldırılarının durdurulması gerektiğini ifade etti.