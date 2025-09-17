Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > UAEA'dan alarm açıklaması! Nükleer santralden dumanlar yükseldi

Rus İHA’ları Kirovohrad bölgesinde demiryolu altyapısını hedef alarak 44 yerleşimi elektriksiz bıraktı. Aynı gece Ukrayna güçleri, Moskova’nın kontrolü altındaki Zaporizhzhia nükleer santralini vurdu. Tesiste yangın çıktı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı üç farklı noktadan siyah duman yükseldiğini doğruladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar sürüyor. Çarşamba günü Ukrayna’nın Kirovohrad bölgesi insansız hava araçlarıyla vuruldu; aynı gün Ukrayna güçleri de Moskova'nın kontrolü altındaki Zaporizhzhia nükleer santralini hedef aldı.

Rusya'nın Şubat 2022'de ele geçirdiği Avrupa'nın en büyük nükleer enerji tesisi olan Zaporizhzhia Nükleer Santrali'nde çalışan personel ve acil durum ekiplerinde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, alarm seviyesi yükseltildi.

KİROVOHRAD BÖLGESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ VE ULAŞIM AKSADI

Gece saatlerinde düzenlenen İHA saldırısının ardından Kirovohrad’da elektrik altyapısı zarar gördü. Bölge merkeziyle birlikte Oleksandrivka çevresindeki 44 yerleşim yeri kısmen elektriksiz kaldı.

Bazı özel konutlarda hasar oluştu. Demiryolu hattında geçici kesinti yaşanırken, üç ayrı noktada çıkan yangına müdahale edildi. Olay sırasında can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy Kuleba, Rusya’nın demiryolu altyapısını hedef aldığını belirterek, "Yolcu ve yük taşımacılığını sekteye uğratmak için her yolu deniyor" dedi.

ZAPORİZHZHİA SANTRALİNDE YANGIN

Diğer yandan, Ukrayna'nın saldırısının ardından Zaporizhzhia nükleer santralinin yakıt depolama bölümünde yangın çıktı. Santral yönetimi, alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığını ifade etti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da tesiste görev yapan ekiplerin, santral çevresinde patlama sesleri duyduğunu ve üç farklı noktadan siyah duman yükseldiğini tespit etti.

Kaynak: Dış Haberler

