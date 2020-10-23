Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki çocuk annesi Joanne Mills (44), Essex’teki evinde göğsünde sancı hissetti ama koronavirüs bulaşabileceği endişesiyle hastaneye gitmedi.

Sonunda kalp krizi geçiren Mills’in ambulansta kalbi durdu. ‘15 kere’ hayata döndürülen genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Biri kız biri erkek geride iki çocuk bırakan Mills’in kocası Daniel Beal, “Joanne’m hükümetin gözünde sadece bir istatistik. Durum öyle görünüyor. Ama bizim gözümüzde öyle değil tabii ki” dedi. Ülkede, benzer endişelerle hastanelere gidilmesi sebebiyle binlerce can kaybı yaşandığı ifade ediliyor.