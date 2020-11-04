Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Schwedenplatz bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından dünya tek ses oldu. Şehrin farklı noktalarında restoran, kafede bulunanlarla yoldan geçenlere ateş açan üç terörist, 4 sivilin ölümüne yol açtı. Polis, teröristlerden birini öldürürken ikisi kaçtı. Yapılan operasyonla teröristlerden biri daha yakalandı.

KATİL, DEAŞ MİLİTANI

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, öldürülen teröristin uzun namlulu silah kullandığını ve üzerinde sahte patlayıcı madde yüklü bir düzeneğin bulunduğunu söyledi. Nehammer “Saldırgan, terör örgütü DEAŞ’a katılmak amacıyla Suriye’ye gitme girişiminde bulunduğu için daha önce tutuklanmış ve 25 Nisan 2019’da 22 ay hapis cezasına çarptırılmış. Geçen aralıkta şartlı olarak serbest bırakılmış” dedi. Teröristin, Kuzey Makedonyalı aynı zamanda Avusturya vatandaşı 20 yaşındaki Kuitim Feyzoulay olduğu belirlendi. Bu arada DEAŞ da saldırıyı üstlendi, militanın örgüte bağlılık yemini ettiği bir video yayınladı. Avusturya polisi 20’ye yakın evde arama yaparken çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Saldırıya başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden büyük tepki geldi:

ABD: Başkan Donald Trump "Avrupa'da yaşanan bir başka alçak terör eylemini kınıyorum” dedi. Ulusal güvenlik danışmanı Robert O'Brien "Böyle nefret ve şiddetin hiçbir gerekçesi yok. Terörle mücadelede Avusturya, Fransa ve tüm Avrupa'nın yanındayız" dedi.

Fransa: Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “Biz Fransızlar Avusturya halkının şokunu ve üzüntüsünü paylaşıyoruz. Bu bizim Avrupa’mız. Düşmanlarımız kiminle uğraştıklarını bilmeli. Geri çekilmeyeceğiz" diye Tweet attı.

Almanya: Dışişleri Bakanlığı saldırıları "korkunç ve rahatsız edici" olarak nitelendirerek "Toplumlarımızı bölmeyi hedefleyen nefrete yer vermeyeceğiz" dedi.

İngiltere: Başbakan Boris Johnson, saldırı karşısında derin bir şok yaşadığını belirterek "Teröre karşı sizinle birlikteyiz" dedi.

Avrupa Birliği: Konsey Başkanı Charles Michel, saldırıyı "hayatı ve insani değerlerimizi ihlal eden korkakça bir hareket "olarak nitelendirdi.

İtalya: Cumhurbaşkanı Giuseppe Conte, İtalyanca ve Almanca olarak Tweet atarak "Ortak Avrupa evimizde nefret ve şiddete yer yok" dedi. Saldırıya ayrıca Rusya, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Yunanistan, Kanada, Hindistan, Pakistan da dâhil olmak üzere birçok ülke tepki gösterdi.