2014'te Ferguson'da polisin Michael Brown'u öldürmesinden sonra başlayan ırkçılık karşıtı protestoların liderlerinden sağlık hemşiresi Cori Bush, Temsilciler Meclisi’ne seçildi. Cori Bush, Missouri eyaletinin tarihindeki ilk siyah kadın vekil oldu.
'Black Lİves Matter' milletvekili çıkardı
06.11.2020 - 04:20 | Son Güncelleme: 06.11.2020 - 04:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cori Bush, Missouri eyaletinin tarihindeki ilk siyah kadın vekil oldu.
Etiketler : Cori Bush,ABD,
744518 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/744518.aspx
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