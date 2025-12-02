Ukrayna'nın eski Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Zelenskiy’in Washington’daki temaslarını çökerten sürecin nasıl adım adım hazırlandığını anlatarak büyük tartışma başlattı.

Ukrayna’nın eski Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, hem Washington temaslarının çöküşünü hem de Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in ABD’de giderek yalnızlaşmasını hazırlayan kararların nasıl alındığını anlattı.

“KUSHNER’LA TEMAS KURMAM YASAKLANDI”

Kuleba, 2024'ün başında Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile iletişim kurmak istediğini, ancak Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak’ın buna engel olduğunu söyledi.

Kuleba'nın sözleri dikkat çekiciydi:

“Devlet Başkanı'nın talimatı olmadan Kushner’la irtibata geçme."

İddialara göre Yermak, Ukrayna’nın ABD’deki Cumhuriyetçi kanatla kurabileceği tek alternatif iletişim kanalının tamamen kapanmasına neden oldu.

POMPEO HATTI İDDİASI: YERMAK, ZELENSKİY’İ NASIL İKNA ETTİ?

Kuleba’nın anlattığına göre Yermak, Zelenskiy’e "Cumhuriyetçilerle zaten Mike Pompeo üzerinden iletişim hattımız var" diyerek Kushner temasını gereksiz gösterdi.

Pompeo, Trump’ın ilk döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı olarak görev yapmışt. Geçtiğimiz aylarda Ukraynalı savunma şirketi Fire Point’in denetleme kuruluna seçildi.

Şirketin öte yandan Timur Mindich ve Yermak bağlantılı olması, Kiev’de "çıkar çatışması" yorumlarını güçlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ofis Başkanı Yermak'ın istifasını kabul etti

MÜNİH GÜVENLİK KONFERANSI KRİZİ: ZELENSKİY’E ULAŞMAK İSTEYEN JD VANCE GERİ ÇEVRİLDİ

2024 Münih Güvenlik Konferansı’nda ABD’de hızla yükselen isimlerden Senatör JD Vance, Zelenskiy ile görüşmek istedi.

Ukrayna tarafı, bu talebi cevapsız bırakıp geçiştirdi.

OVAL OFİS TABLOSU: KAÇINILMAZ SON

Kuleba’ya göre tüm bu engellemeler, yanlış yönlendirmeler ve kaçırılan temas fırsatları, 28 Şubat'ta Oval Ofis’te yaşanan gergin görüşmeyi kaçınılmaz hale getirdi.

Cumhuriyetçi kaynaklar, Ukrayna ile doğrudan iletişim kuramamaktan şikayet ederken, Washington’daki temas zemini Ukrayna adına en zayıf seviyeye indi.

DİĞER YANDAN ZELENSKİY, BARIŞ PLANI SÜRECİNE HIZ VERDİ

Kuleba’nın açıklamaları Ukrayna’nın diplomatik krizini büyütürken, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy savaşın geleceğine ilişkin kritik mesajlar verdi.

Zelenskiy, ABD’nin hazırladığı Rusya–Ukrayna barış planı çerçevesinde Cenevre Belgesi üzerinde düzeltmeler yapıldığını duyurdu.

Florida’da ABD’li ve Ukraynalı heyetler arasında gerçekleşen görüşmede:

Cephede atılabilecek adımlar, Rus saldırılarından korunma senaryoları,

Muhtemel bir ateşkesin ihlal edilmemesi için alınacak önlemler ele alındı.

Zelenskiy, görüşme sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Rus tarafı, ABD ile yapılacak yeni görüşmelere hazırlık olarak dezenformasyon kampanyalarını başlattı."

Ukrayna lideri ayrıca Avrupa başkentlerinde yaptığı temasların sonuçlarını heyetiyle paylaştığını, tüm ortaklarla koordinasyonu güçlendirme talimatı verdiğini iletti.

Zelenskiy’e Washington yolunda tuzak mı kuruldu! Kuleba itiraf etti!

KULEBA’DAN ÇARPICI SÖZLER: UKRAYNA TAKTİKSEL BİR YENİLGİ YAŞAYACAK AMA STRATEJİK ZAFER KAZANACAK

Kuleba, Ukrayna’nın “çok zor bir döneme girdiğini”, kısa vadede “hoş olmayan” kayıplarla yüzleşileceğini söyledi.

Ancak bunu, Rusya’nın “Ukrayna’yı bir devlet olarak yok etme” hedefine karşı uzun vadeli bir zafer olarak değerlendirdi.

