Pentagon’un Almanya ile tüm veri alışverişini aniden durdurduğu ortaya çıktı. Berlin’e göre Washington, kritik savunma dosyalarını artık paylaşmıyor; hatta Ukrayna’ya yönelik bazı silah sevkiyatlarının bile gizlendiği iddia edildi.

Pentagon, Almanya Savunma Bakanlığı ile Ukrayna dahil tüm kritik başlıklardaki temaslarını aniden durdurdu.

Alman Korgeneral Christian Freuding, Amerikalı muhataplarına artık ulaşamadığını söyledi.

"İLETİŞİM KESİLDİ, TAMAMEN KESİLDİ"

The Atlantic’e konuşan Korgeneral Christian Freuding, ABD ile yaşanan kopuşu şu sözlerle aktardı:

"Eskiden Amerikalı meslektaşlarıma gece gündüz mesaj atardım. Şimdi iletişim kesildi, tamamen kesildi."

Freuding, Washington’ın artık hiçbir mesaja cevap vermediğini, Pentagon’a ulaşabilmek için Almanya’nın Washington Büyükelçiliği üzerinden dolaylı yoldan iletişim aradığını ifade etti.

UKRAYNA SİLAH SEVKİYATINDA BERLİN’E HABER VERİLMEDİ

Haberde, Trump yönetiminin Ukrayna’ya yapılacak bazı silah sevkiyatlarını askıya alma kararını Almanya’ya bildirmediği detayına da yer verildi.

BERLİN’DE ARTAN KAYGI: MÜTTEFİKİ KAYBETME RİSKİ

Freuding, Avrupa’nın güvenlik tablosunu anlatırken, bir yandan Moskova’nın askeri hamlelerini, diğer yandan da ABD ile yaşanan kopuşu aynı anda yönetmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Berlin’deki değerlendirmelere göre tablo net:

Avrupa’nın en kritik güvenlik ortağı ABD ile iletişimin kesilmesi, kıta savunması açısından yeni bir risk oluşturuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası