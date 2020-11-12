Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere ve Galler’deki Katolik Kilisesi'nin, kendileriyle bağlantılı 900'den fazla kişi hakkında üç binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduklarına dair şikâyet aldığı ancak mağdurları değil, kilisenin itibarını önemsediği için harekete geçmediği ortaya çıktı. İngiltere Çocuklara Yönelik Cinsel İstismara İlişkin Bağımsız Soruşturma Komisyonu, yayımladığı raporda “1970-2015 yılları arasında üç binden fazla çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı belirtiliyor. Ancak gerçek sayı çok daha yüksek” açıklamasını yaptı. 2016’dan bu yana her sene 100’den fazla istismar iddiasının bildirildiği vurgulanan raporda bu felaketin görmezden gelindiği ifade edildi. Kardinal Vincent Nichols'un görevini yapmadığı, kiliselerin itibarını korumayı tercih ettiği ve mağdurlara merhamet göstermediği de ifade edildi. Raporda “seri tacizci Papaz James Robinson”un durumu gösterildi. 1980’lerde hakkında ilk defa şikâyette bulunulan papazın ülke içinde başka bir bölgeye gönderildiği, ardından da ABD’ye kaçtığı kaydedildi. BBC’ye konuşan Nichols, “Papa Francis’e istifamı sundum. Görevde kalmamı istiyor, bu yüzden kalacağım” dedi.