Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
15.11.2020 - 21:09 | Son Güncelleme: 15.11.2020 - 21:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Etiketler : msb,
746720 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/746720.aspx
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