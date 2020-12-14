Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sıkı muhaliflerinden Aleksey Navalny’nin Sibirya’da çayına zehir katılarak öldürülmeye çalışılmasının ardından bir kez daha suikast teşebbüsüne maruz kaldığı bildirildi. Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalny'nin uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine acil iniş yapmıştı. Rusya, Omsk'ta hastaneye kaldırılan Navalny'nin, uluslararası baskılardan dolayı yurt dışı seyahatine izin vermişti. Alman kaynaklar, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilirken, suni olarak sokulduğu komada 44 yaşındaki Navalny’ye ikinci kez Novichok denilen zehirli madde verildiğini iddia ettiler. Verilen ikinci doz zehirle, Navalny’nin Berlin’de ölmesi planlanmış. Alman askeri laboratuvarında yapılan incelemede, Navalny’nin vücudunda yasaklı Novichok ailesinden izler bulundu. Charite Hastanesi, 7 Eylül'de Navalny'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti. Kremlin önünde düzenlediği protestolarla bilinen eski avukat Navalny, Putin'in en önemli rakibi olarak kabul ediliyor.