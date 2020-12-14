Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de Pfizer-BioNTech’in korona virüse karşı geliştirdiği aşının onaylanmasının ardından ilk aşı sabah saatlerinde yapıldı. New York kentindeki Queens’te bulunan Long Island Yahudi Tıp Merkezi'nde korona virüs salgınının ön saflarında yer alan yoğun bakım hemşiresi siyahi Sandra Lindsay, aşının ülkede ilk uygulandığı kişi oldu. Lindsay’e aşı Northwell Health Sağlık Hizmetleri Müdürü Michelle Chester tarafından yapıldı.

Lindsay aşının ardından yaptığı açıklamada, "Başka bir aşı almaktan farklı hissettirmedi. İyi hissediyorum. Ön saflarda çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Umutlu hissediyorum. Rahatlamış hissediyorum” dedi.

New York Valisi Andrew M. Cuomo, ilk aşılama gerçekleşmeden hemen önce yaptığı basın toplantısında, "Bunun savaşı sona erdirecek silah olduğuna inanıyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlk aşı uygulandı. ABD'yi tebrik ediyoruz! Tebrikler DÜNYA!" ifadelerini kullandı.