Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 bin 395 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 574 bin 41’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 388 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 64 bin 78’e yükseldi. Ülke genelinde bin 159’u yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 474 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Öte yandan ülkenin salgından en çok etkilenen bölgelerinde ise kısmi sokağa çıkma yasağı 10 saatten 12 saate yükseltilecek