Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, parlamentoda, milletvekillerine aşı kampanyasının güncellenmiş hali hakkında bilgi verdi.

Vandenbroucke'nin verdiği bilgiye göre, şu anda bakımevlerinde kalan yaşlıların aşılandığı Belçika'ya yeterli miktarda aşı gelmesi halinde ocak sonundan itibaren hastane ve diğer sağlık çalışanlarının aşılanması başlayacak. Martta 65 yaş üzerindekiler ile kronik hastalığı olup risk grubunda bulunanlara aşı yapılacak.

Nisanda kritik işlerde çalışanların aşılanmasına geçilecek. Bu gruptakilerin itfaiyeci, polis, öğretmen gibi meslek sahipleri olması bekleniyor.

Hazirandan itibaren ise geriye kalan yetişkinlerin aşılamasının başlaması, her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde yaz sonunda aşı kampanyasının tamamlanması bekleniyor.

Hükümet, eylül itibarıyla 11 milyonluk nüfusun yüzde 70'inin aşılanmış olmasını planlıyor.

Belçika genelinde toplam 200 aşı merkezi kurulması ve aşılamaların haftanın her günü devam etmesi planlanıyor. Ülkede şu anda sadece BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen ve AB'nin de onayladığı aşı kullanılıyor. Avrupa İlaç Ajansının (EMA) bu aşının bir şişesinden 5 yerine 6 doz kullanılmasını tavsiye etmesinin daha fazla kişinin daha kısa sürede aşılanmasına imkan tanıyacağı, böylece aşılamaların hızlanacağı belirtiliyor.

AB tarafından onaylanan diğer ürün olan Moderna'nın geliştirdiği aşının ise ocak sonundan itibaren sınırlı miktarda da olsa Belçika'ya gelmesi bekleniyor. Böylece aşı kampanyasının daha da hız kazanacağı öngörülüyor.