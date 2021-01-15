Hollanda Başbakan Mark Rutte hükümeti, göçmen kökenli vatandaşlara ayrımcılık yaparak, çocuk bakım ödeneği alan aileleri dolandırıcılıkla suçlayıp zarara uğratıldığının ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Hollanda hükümeti istifa etti
15.01.2021 - 15:57 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 15:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hollanda Başbakan Mark Rutte hükümeti, göçmen kökenli vatandaşlara ayrımcılık yaparak, çocuk bakım ödeneği alan aileleri dolandırıcılıkla suçlayıp zarara uğratıldığının ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Etiketler : hollanda,
760209 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/760209.aspx
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