Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra’da Russell Jones, ayağı kırılınca bacağı alçıya alındı ve koltuk değnekleriyle topallayarak yürümeye başladı. Köpeği Bill de topallayınca Jones, bacağına bir şey mi oldu diyerek onu veterinere götürdü. Detaylı muayeneler yapıldı, röntgenler çekildi ve köpekte topallamasını gerektirecek hiçbir şey olmadığına kanaat getirildi. Veteriner, köpeğin empati için topalladığını ifade etti ve sahibine iyice benzemesi için Bill’in bir bacağına bandaj yaptı. Köpeğinin sağlam çıkmasına sevinen Jones, yok yere 300 sterlin (3.000 TL) masraf çıktığı için hayıflanıyor.