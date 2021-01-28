Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalyan fotoğrafçı Alberto Ghizzi Panizza (45), Parma şehrinde Ay’ın gökkuşağı içindeymiş gibi göründüğü inanılmaz bir fotoğrafa imza attı. Ay’ın etrafında rengârenk halelerin oluştuğu bu görüntü, Ay’dan yansıyan ışığın havadaki su parçacıkları veya buz kristalleri tarafından bölünmesiyle oluştu. Panizza, “Bu görüntüye daha önce birkaç kez şahit oldum ama ilk kez fotoğrafını çekebildim” dedi. Karantinadan faydalanarak kendisini büsbütün fotoğrafçılığa verdiğini belirten Panizza, “Daha önceden bu olay için her türlü malzemeyi hazırlamıştım. İki saat içinde yüzlerce fotoğraf çektim” diye konuştu. Sadece birkaç bulut parçasının bulunduğu, berrak bir gökyüzünde çekilen fotoğrafta Ay, kraterlerine varıncaya kadar tüm detaylarıyla görünürken, ışık haleleri arasında yıldızlar da dikkat çekiyor.