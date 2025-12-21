ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase dolandırıcık skandalıyla gündeme geldi. 23 yaşındaki Ronald Spektor yürüttüğü dev bir online oltalama (phishing) dolandırıcılığıyla kripto para yatırımcılarından yaklaşık 16 milyon dolar (yaklaşık 684 milyon lira) çalmakla suçlandı.

ABD’nin New York kentinde yaşayan 23 yaşındaki Ronald Spektor, online oltalama (phishing) yöntemiyle kripto para yatırımcılarını hedef aldı. Yaklaşık 16 milyon dolar (yaklaşık 684 milyon lira) çaldığı iddia edilen Spektor'ın dolandırıcılık faaliyetlerini Sheepshead Bay'deki dairesinden yürüttüğü ve mağdurlarını birkaç yıl boyunca dolandırdığını belirtildi. Spektor'ın yaklaşık 100 kullanıcının Coinbase hesabına erişim sağladığı iddia edildi.

DOLANDIRICILIK NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Savcılara göre Spektor, platformda "@lolimfeelingevil" kullanıcı adını kullanıyordu. Coinbase temsilcisi gibi davranarak kullanıcılara ulaştı ve kripto varlıklarının bir hacker’ın tehlikesi altında olduğunu iddia etti. Bu sayede mağdurları, paralarını güvende olduğu söylenen yeni bir kripto para cüzdanına transfer etmeye ikna etti.

Brooklyn Bölge Savcısı Eric Gonzalez, Spektor'ın Nisan 2023 ile Aralık 2024 arasında, dolandırıcılığa yardımcı olması için botlar kiralayarak kullanıcılara toplu kısa mesaj uyarıları gönderdiğini söyledi.

Gonzalez, "Mağdurların bilmediği şey, mesajın sanıktan geldiği ve cüzdanı onun oluşturduğuydı. Böylece cüzdanın gizli kurtarma cümlesini (seed phrase) biliyor ve para transfer edilir edilmez, sadece bekliyordu" dedi.

Savcılar, Spektor'ın çaldığı kripto parayı taşımak için 12 dijital cüzdana sahip olduğunu, on binlerce e-posta adresi ve şifre içeren 29 belge bulundurduğunu ve sadece bir kripto para adresinden 29 bin transfer yapabildiğini ifade etti. Gonzalez ayrıca, Spektor'ın daha fazla kişiyi dolandırmak için online ortamda başka kişiler de kiraladığını iddia etti.

16 MİLYON DOLARLIK VURGUN VE YASAL SÜREÇ

Cezai şikayete göre Spektor, yalnızca Ekim 2024'te Kaliforniya'da yaşayan bir kişiyi 6 milyon dolar (yaklaşık 256 milyon lira) dolandırdı.

Spektor'ın avukatı Todd Spodek ise, "Açıkçası her şeyi inceliyoruz, ancak bunların hepsi kullanıcı tarafından başlatılan işlemler. Kontroller mevcuttur, bu yüzdenSpektor'ın kendisinin kimsenin kripto parasını hareket ettirdiğine dair bir iddia yok" diyerek müvekkilini savundu.

Spektor, geçen Cuma günü birinci derece büyük hırsızlık, birinci derece kara para aklama, dolandırıcılık organizasyonu ve diğer ilgili suçlardan oluşan 31 maddelik bir iddianameyle yargılandı ve suçlamaları reddetti.

500 BİN DOLARLIK KEFALETİ REDDEDİLDİ

Yargıç, Spektor için 500 bin dolar (yaklaşık 21 milyon lira)nakit kefalet belirledi. Ancak babası kefaleti ödemeye çalıştığında, parayı nasıl elde ettiğini açıklayamadığı için yargıç parayı kabul etmedi.

Savcılar, "Operation Phish Net" (Oltalama Ağı Operasyonu) aracılığıyla yaklaşık yarım milyon dolar, yani yaklaşık 105 bin dolar (yaklaşık 5 milyon lira) nakit ve yaklaşık 400 bin dolar (yaklaşık 17 milyon lira) kripto para kurtarıldığını ve daha fazlasını kurtarmak için çalıştıklarını bildirdi.

