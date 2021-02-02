Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antik Mısır yerleşim yeri Taposiris Magna’da kazı yapan arkeologlar, kayaların içine oyulmuş 16 mezar buldu. Toprağın yapısı sebebiyle iyi korunmuş mezarlarda çok sayıda mumya ortaya çıktı. Eski Roma dönemine ait olan 2.000 yıllık mezarlarda bazı mumyaların içeriği bozulsa da üzerlerindeki topraktan yüz maskeleri sağlamdı. Dominik Cumhuriyeti'nden Santo Domingo Üniversitesi tarafından yapılan kazılarda arkeologlar, iskeletin ağzında ışıl ışıl parlayan altın bir obje buldu. Arkeologlar, ölen kişinin mumyalama sırasında dilinin çıkarıldığını ve yerine altın bir dil yerleştirdiğini düşünüyor. Bunun, dini bir inanış sebebiyle yapıldığı sanılıyor.