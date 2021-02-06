Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek Türkiye’yi eleştiren ABD ve Avrupa Birliği (AB), kendi içlerinde yaşanan protestoları ve polis şiddetini çabuk unuttu. Son yıllarda tüm dünyanın gözü önünde ABD ve AB’nin birçok ülkesinde polis, orantısız güç kullanarak yaralanmalara yol açtı.

FRANSA HAFIZALARDA

Fransa'da akaryakıt zamları ve kötü ekonomik şartlara tepki olarak başlayan ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine öfkeye dönüşen ‘Sarı Yelekliler’ eylemlerinde polisin orantısız güç kullanımı yüzünden bir kişi ölürken, 26 kişi gözünü kaybetti, beş kişinin eli koptu, 500 kişi de yaralandı. Gösterilerde 12 binden fazla kişi gözaltına alınırken 3.163 kişiye hapis cezası verildi.

HOLLANDA YARGILAMADI

Hollanda'nın Utrecht şehrinde geçtiğimiz günlerde polisler, bir şüpheliye gözaltı yaparken kendilerine tepki gösteren iki kadına biber gazı sıkarak şiddet uygulamıştı. Yine, Türkiye’deki anayasa referandumu öncesi dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Rotterdam Başkonsolosluğuna girmesine izin verilmemiş, ülkedeki Türkler buna tepki vermek için bina önüne akın edince, Hollanda polisi üzerlerine köpek salarak orantısız güç uygulamıştı.

BELÇİKA'DA ÖFKE YÜRÜYÜŞÜ

Son dönemde polis şiddetinin en yeni örneği Belçika'nın başkenti Brüksel oldu. Pandemi tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan İbrahima Barrie (23) 'karakolda fenalaşarak' kaldırıldığı hastanede öldü. Brüksel'de 2019'da polis aracının çarptığı 17 yaşındaki Mehdi adlı genç de hayatını kaybetmişti. Her iki olayda da polislerin yargılanmasına gerek bile olmadığına karar verilirken, polis şiddetine karşı öfke yürüyüşleri başlamıştı.

ALMANYA DA SABIKALI

Almanya’da ise polisin bir kişiyi yumrukladığı ve kafasını diziyle bastırdığı şiddet görüntüleri, akıllara ABD’deki "George Floyd" olayını getirdi. İki Alman polisi, bir Tunus vatandaşını kollarından tutarak yumrukladıktan sonra başını diziyle yere bastırmıştı. Geçtiğimiz günlerde orantısız güce bir yenisini daha ekleyen ülkenin Wuppertal şehrinde başörtülü bir kadın, maske takmadığı gerekçesiyle polisin sert müdahalesine maruz kalmıştı.

ABD POLİSİ ZİRVE YAPTI

Polis şiddetinin en sert yaşandığı ülkelerden birisi, ABD. Geçtiğimiz yıl George Floyd isimli siyahî yurttaşın öldürülmesi, bu boyutu bir defa daha gözler önüne serdi. Ülkede 2013-2020 yılları arasında siyahîler de dâhil 7.666 kişi, polis şiddetinden can verdi. Nüfusun sadece %13,4'ünü oluşturan siyahlar, beyazlara oranla polis şiddetine 2,5 kat daha fazla maruz bırakılıyor. En son New York'ta polis, dokuz yaşındaki kız çocuğuna ters kelepçe takmakla kalmadı, “Babamı istiyorum” diye ağlaması üzerine yüzüne biber gazı sıktı.