ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Myanmar’da darbe yapan generallere karşı yaptırım kararı aldığını açıklayarak, tutuklu liderlerin derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi.
Biden, tutuklu liderlerin derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi
10.02.2021 - 21:43 | Son Güncelleme: 10.02.2021 - 21:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Myanmar’da darbe yapan generallere karşı yaptırım kararı aldığını açıklayarak, tutuklu liderlerin derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi.
Etiketler : Biden,
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