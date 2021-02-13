Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığına bağlı Sismik Değerlendirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, başkent Erivan’ın 11 kilometre güneyinde yer alan Armavir sınırlarında yerel saatle 15.29’da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin başkent Erivan, Aştarak, Azerbaycan sınırında bulunan Vayots Dzor ve Ararat kentlerinde de hissedildiği, can ve mal kaybının yaşanmadığı aktarıldı. Erivan dahil birçok kentte elektrik ve internet şebekelerinde kesintiler meydana geldiği ifade edildi.
Ermenistan'da 4.7 şiddetinde deprem
13.02.2021 - 15:30 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 15:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ermenistan’ın başkenti Erivan’ın 11 kilometre güneyindeki Armavir'de 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ermenistan,deprem,
767352 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/767352.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER