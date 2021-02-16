Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de bağırsak kanserini belirtiler çıkmadan tespit etmek üzere içinde kamera olan yüksek teknolojili bir cihaz geliştiriliyor. Cihaz, tarama yaparak kan izi arıyor. Kan, bağırsak kanserinde en önemli hastalık belirtileri arasında. Cihaz tamamlandığında, kan izi bulununca akıllı telefondaki uygulama üzerinden durum doktorlara iletilecek. Doktorlar, gerekirse kolonoskopi gibi daha ileri tetkiklere başvurabilecek. Bağırsak kanseri vakalarında erken teşhis edilen hastaların yüzde 90’ı kurtuluyor. İlk belirlemeler cihazın yüzde 90 oranında insandaki kanamayı erkenden tespit ettiğini gösteriyor. İngiltere Kanser Araştırmaları kurumunun başkanı David Crosby, “Bu cihaz ilginç bir teknoloji. Bağırsak sağlığıyla ilgili değişiklikleri daha belirtiler ortaya çıkmadan tespit edebiliyor. Ama cihaz henüz erken safhada. İşe yaradığını tam olarak tespit etmemiz için biraz daha araştırma yapmamız lazım” dedi.