Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya’da Bari şehrinin dış kesimlerinde son haftalarda siyah bir panter görülüyor. Şehir sakinleri, zaman zaman panterin görüntüsünü çekip sosyal medyada paylaştı. Bölgede panik havası eserken yetkililer, bölgedeki insanları kırsal yerlerden uzak durmaları, evcil hayvanlarını evde tutmaları ve tetikte olmaları konusunda uyardı. Çiftçilerden de bir süre tarlalarına gitmemeleri istendi. Acquaviva delle Fonti Belediye Başkanı Davide Carlucci, panterin görüldüğü bölgede açık hava etkinliklerini yasaklarken, panteri yakalamak için çalışma başlattı. Bölge sakinleri, panterin civardaki mafya liderinin villasından kaçtığını düşünüyor. Liderin, İtalyan mafya dizisi Gomorrah dizisinden etkilendiği sanılıyor. Dizide Napoli’deki gangster, evcil hayvan olarak panter besliyor.