Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada, iki liderin "sıcak ve samimi" bir sohbet gerçekleştirdiği ve yaklaşık bir saat sürdüğü belirtildi. Görüşmede İsrail'in Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) ve Bahreyn ile imzaladığı "normalleşme" anlaşmaları da dahil olmak üzere İran ve diğer bölgesel konuları ele aldığı aktarıldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, “İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını” dile getirirken savunma iş birliği dâhil ABD-İsrail ortaklığını bütün yönleriyle güçlendirme konusundaki niyetini ifade etti.