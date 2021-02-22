Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de 3 çocuk babası Dr. Simon Olpin (69), çocukluğundan bu yana doğaya çok meraklıydı. Uçuş korkusundan dolayı hiç yurt dışına çıkamadı ve çok merak ettiği balta girmemiş ormanları hiç göremedi.

Olpin, azmetti ve 1987’de satın aldığı Yorkshire’daki evinin arka bahçesini palmiye ağaçlarıyla ormana çevirdi. Adamın şimdi adeta her karışını kullandığı küçük bahçesinde dev 100 palmiye ağacıyla birlikte 100’den fazla egzotik bitki var. Olpin, evi aldığında bahçenin “boş bir tuval” gibi olduğunu, 30 senede bu hale getirdiğini söyledi.

Ziyaretçileri de kendilerini ormanda gibi hissettiklerini ifade ediyor. Tek problem, bol miktarda börtü böcek olması. Olpin, çocukluğundan beri “sürünen ve usulca hareket eden” tüm yaratıkları sevdiğini belirterek bu durumun kendisini rahatsız etmediğini dile getirdi.